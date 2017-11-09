Fener bizim için dezavantaj

SİVASSPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligde karşılaşacakları F.Bahçe'nin şu andaki kötü durumunun kendileri için dezavantaj olduğunu belirtti. Aybaba, "F.Bahçe, Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri. Ancak aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle bazı karışıklıklar yaşadılar. Bunun da bizim maçın öncesine gelmesine bizim açımızdan bir dezavantaj. Çünkü bizimle oynayacakları karşılaşmayı çıkış maçı olarak görecekler. Keşke durumları iyi olsaydı. O zaman işimiz daha kolay olurdu" değerlendirmesini yaptı.