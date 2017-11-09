 3 sezon sonra en iyi Yiğido – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    3 sezon sonra en iyi Yiğido

    3 sezon sonra en iyi Yiğido
    SÜPER Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, 11. haftalar itibariyle en iyi performanslarından birini sergiliyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'yla Süper Lig'de 19 puanla Kayserispor'un ardından averajla 5. sırada yer alan Yiğido, 2013-14 sezonunda Roberto Carlos yönetiminde 11 haftalık bölümde 22 puana ulaşmıştı. Kırmızı-beyazlılar 2007-08 sezonunda ise Bülent Uygun önderliğinde 25 puanla en başarılı performansına imza atmıştı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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