3 sezon sonra en iyi Yiğido

SÜPER Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, 11. haftalar itibariyle en iyi performanslarından birini sergiliyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'yla Süper Lig'de 19 puanla Kayserispor'un ardından averajla 5. sırada yer alan Yiğido, 2013-14 sezonunda Roberto Carlos yönetiminde 11 haftalık bölümde 22 puana ulaşmıştı. Kırmızı-beyazlılar 2007-08 sezonunda ise Bülent Uygun önderliğinde 25 puanla en başarılı performansına imza atmıştı.