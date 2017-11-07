Kone fırtınası
Karabük’te galibiyeti getiren 33 yaşındaki golcü, Konya’ya da iki gol atıp Sivasspor’u uçurdu. Süper Lig’de 5 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Yiğido 5. sıraya yerleşti
SON 8 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI
SEZON başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan transfer edilen Kone, gol sayısını 7'ye yükseltti. 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, Evkur Yeni Malatya, Osmanlı, Göztepe, Kasımpaşa, Karabük ve Konya ağlarını havalandırdı. 11 haftada maçların tamamında boy gösteren Kone, son 8 maçta 90 dakika sahada kalarak Yiğido'nun başarısında öne çıktı.
Arouna Kone etkisi
Demir Grup Sivasspor sezona kötü başlamasına rağmen çabuk toparlandı. Son 3 deplasman maçından galibiyetle dönmesinde kontrataklardaki başarısının önemi çok büyük. Özellikle hızı ve bitiriciliği ile Arouna Kone'nin bu galibiyetlerde payı büyük. Bu sezon oynadığı 11 maçta 7 gol kaydeden 33 yaşındaki Fildişili yıldız santrfora takım arkadaşları da eşlik edince ortaya başarılı bir Sivasspor çıktı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Konya karşısında kazanılan önemli zaferle de kırmızıbeyazlılar, Süper Lig'de ilk 5'in içine kendisini atmayı başardı
Mini yorum Murat Demiryas
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YiĞiDO'YA ZAFER HEDiYESİ
LİGDE 5 maçtır bileği bükülmeyen Sivas'ta teknik direktör Samet Aybaba, milli arada takıma tam 4 gün izin verdi. Kırmızıbeyazlılar, 10 Kasım Cuma günü deplasmanda F.Bahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:19
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
Kone fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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