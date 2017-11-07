Kone etkisi

Karabük’te galibiyeti getiren 33 yaşındaki golcü, Konya’ya da iki gol atıp Sivasspor’u uçurdu. Süper Lig’de 5 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Yiğido 5. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de Sivasspor fırtınası dinmiyor. 1 yıl aradan sonra tekrar lige dönen Yiğido, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Konyaspor'u da 2-1 yenip çıkışını sürdürdü. Bu çıkışta aslan payı Arouna Kone'nin oldu. Geçen hafta Karabük'te 1-0'lık galibiyeti getiren Fildişili yıldız, biri penaltıdan olmak üzere Konyaspor ağlarını iki kez havalandırıp yine zaferin mimarı oldu. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek müthiş bir seri yakalayan kırmızı-beyazlılar da, 19 puanla, puan cetvelinde 5. sıraya adını yazdırarak, zirveye mesaj gönderdi.



SON 8 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan transfer edilen Kone, gol sayısını 7'ye yükseltti. 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, Evkur Yeni Malatya, Osmanlı, Göztepe, Kasımpaşa, Karabük ve Konya ağlarını havalandırdı. 11 haftada maçların tamamında boy gösteren Kone, son 8 maçta 90 dakika sahada kalarak Yiğido'nun başarısında öne çıktı.



AROUNA KONE ETKİSİ

Demir Grup Sivasspor sezona kötü başlamasına rağmen çabuk toparlandı. Son 3 deplasman maçından galibiyetle dönmesinde kontrataklardaki başarısının önemi çok büyük. Özellikle hızı ve bitiriciliği ile Arouna Kone'nin bu galibiyetlerde payı büyük. Bu sezon oynadığı 11 maçta 7 gol kaydeden 33 yaşındaki Fildişili yıldız santrfora takım arkadaşları da eşlik edince ortaya başarılı bir Sivasspor çıktı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Konya karşısında kazanılan önemli zaferle de kırmızıbeyazlılar, Süper Lig'de ilk 5'in içine kendisini atmayı başardı



Mini yorum - Murat Demiryas



YiĞiDO'YA ZAFER HEDiYESİ

Ligde 5 maçtır bileği bükülmeyen Sivas'ta teknik direktör Samet Aybaba, milli arada takıma tam 4 gün izin verdi. Kırmızıbeyazlılar, 10 Kasım Cuma günü deplasmanda F.Bahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.