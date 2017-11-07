Kone etkisi
Karabük’te galibiyeti getiren 33 yaşındaki golcü, Konya’ya da iki gol atıp Sivasspor’u uçurdu. Süper Lig’de 5 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Yiğido 5. sıraya yerleşti.
SON 8 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan transfer edilen Kone, gol sayısını 7'ye yükseltti. 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, Evkur Yeni Malatya, Osmanlı, Göztepe, Kasımpaşa, Karabük ve Konya ağlarını havalandırdı. 11 haftada maçların tamamında boy gösteren Kone, son 8 maçta 90 dakika sahada kalarak Yiğido'nun başarısında öne çıktı.
AROUNA KONE ETKİSİ
Demir Grup Sivasspor sezona kötü başlamasına rağmen çabuk toparlandı. Son 3 deplasman maçından galibiyetle dönmesinde kontrataklardaki başarısının önemi çok büyük. Özellikle hızı ve bitiriciliği ile Arouna Kone'nin bu galibiyetlerde payı büyük. Bu sezon oynadığı 11 maçta 7 gol kaydeden 33 yaşındaki Fildişili yıldız santrfora takım arkadaşları da eşlik edince ortaya başarılı bir Sivasspor çıktı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Konya karşısında kazanılan önemli zaferle de kırmızıbeyazlılar, Süper Lig'de ilk 5'in içine kendisini atmayı başardı
Mini yorum - Murat Demiryas
YiĞiDO'YA ZAFER HEDiYESİ
Ligde 5 maçtır bileği bükülmeyen Sivas'ta teknik direktör Samet Aybaba, milli arada takıma tam 4 gün izin verdi. Kırmızıbeyazlılar, 10 Kasım Cuma günü deplasmanda F.Bahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 07:45
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 2
Yorum
Fırfır Şaşırdım mı hayır her zaman ki tavırları kabak tadı verdi artık galatasaraylı olarak mutluyum fenerlilere bol sabır diliyorum geçmiş olsun
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Tolgay Arslan'a Tottenham talip
Toplam 1
Yorum
taraftar dalgami geciyorsunuz 20 milyonun altinda kesinlikle vermeyin.
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 2
Yorum
istifa güzel futbol yok bişey yok neden istifa etmiyon kendi sahande bissürü puan verdin git artık fenerbahçe maçlarını izlemicem herkes öyle ypsın
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