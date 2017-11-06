 Yiğido Kone ile kazandı – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Yiğido Kone ile kazandı

    Yiğido Kone ile kazandı

    Atiker Konyaspor karşısında 1-0 geriye düşen Sivasspor, Kone’nin biri penaltıdan attığ 2 golle 3 puana uzandı

    SÜPER Lig'de dün oynanan maçta Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u Arouna Kone'nin biri penaltıdan attığı iki golle 2-1 mağlup ederken, hakem Cüneyt Çakır'ın ev sahibi ekip lehine verdiği penaltı büyük tepki çekti. Maçın 8'inci dakikasında Skubic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Konya, 15. dakikada Çakır'ın çaldığı penaltıyla şok yaşadı. Sivassporlu Bifouma, ceza sahası içinde Konyasporlu Eren'in ayağına bastıktan sonra yerde kaldı. Pozisyonu iyi süzemeyen Çakır, penaltı düdüğünü çaldı. Atışı kullanan Kone eşitliği sağladı. Fildişili oyuncu, 57'de bir gol daha bulup Sivasspor'a 3 puanı getirdi. Kone, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Yiğidolar, puanını 19'a yükseltti
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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