Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Sivasspor ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısında Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararı tartışmalara yol açtı.
Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşılaştı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, 17. dakikada Sivasspor lehine verdiği penaltı kararıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.
Cüneyt Çakır, Sivassporlu Arouna Kone'nin pozisyonunda çaldığı düdükle gündeme geldi. Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı Konyasporlu oyuncuları isyan ettirdi. Kone'nin penaltıdan attığı golle durumu ilk yarı 1-1 bitti. Konyalı futbolcuların Cüneyt Çakır'a itirazları devre arasında da sürdü.
Yayıncı kuruluş tartışma yaratan pozisyonu farklı açılardan tekrar ekrana getirdiğinde ise Çakır'a sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
İşte o pozisyon (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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