Sivasspor hazır kıta
Süper Lig'in 11. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor cephesinde maç saati bekleniyor. Teknik direktör Samet Aybaba "Deplasmanlarda daha rahat oynuyoruz. Artık evimizde de rahat maçlar kazanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Konyaspor'u mağlup ederek böyle bir seriye başlamayı umut ediyoruz" dedi. Aybaba oyuncularının hırslı olduğunu ifade ederken kırmızı-beyazlı taraftarı da tribüne çağırdı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 07:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Argon Öyleyse '' Come to Beşiktaş Diago'' diyoruz hep birlikte.!!!
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Yuksel M. Bu gurur yeter. İşte bu kardeşim futbol oyna herkes seni izlesin.
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 15
Yorum
ultra Rütbe meselesi herkes rütbesini bilecek gençler !
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