 Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

    Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

    Sivasspor ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısında Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararı tartışmalara yol açtı.

    Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşılaştı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, 17. dakikada Sivasspor lehine verdiği penaltı kararıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.

    Cüneyt Çakır, Sivassporlu Arouna Kone'nin pozisyonunda çaldığı düdükle gündeme geldi. Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı Konyasporlu oyuncuları isyan ettirdi. Kone'nin penaltıdan attığı golle durumu ilk yarı 1-1 bitti. Konyalı futbolcuların Cüneyt Çakır'a itirazları devre arasında da sürdü.

    Yayıncı kuruluş tartışma yaratan pozisyonu farklı açılardan tekrar ekrana getirdiğinde ise Çakır'a sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

    İşte o pozisyon (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:57
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