Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Sivasspor ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısında Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararı tartışmalara yol açtı.
Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşılaştı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, 17. dakikada Sivasspor lehine verdiği penaltı kararıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.
Cüneyt Çakır, Sivassporlu Arouna Kone'nin pozisyonunda çaldığı düdükle gündeme geldi. Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı Konyasporlu oyuncuları isyan ettirdi. Kone'nin penaltıdan attığı golle durumu ilk yarı 1-1 bitti. Konyalı futbolcuların Cüneyt Çakır'a itirazları devre arasında da sürdü.
Yayıncı kuruluş tartışma yaratan pozisyonu farklı açılardan tekrar ekrana getirdiğinde ise Çakır'a sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
İşte o pozisyon (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:57
-
Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Alex Hadi git artık neyi bekliyorsun kara bir bulut gibi çöktün üzerimize artık maç konuşmaya utanıyorum yeter artık git gelsin ERSUN HOCA
-
Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
AKP Karabulutlar takımı bir türlü bırakmıyor
-
F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 15
Yorum
onur Bu hareketi yapan futbolcuyu takımında oynatan da buna göz yuman da suçlu.Alt yapıda önce şerefli olmayı öğretirsek futbol oymayı öğreniriz.
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.