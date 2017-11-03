Yiğido’dan gözdağı

SÜPER Lig'in 11. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, rakibine gözdağı verdi. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Samet Aybaba, "Karabük'ün ardından da taraftarımızın önünde Konya'yı da geçip, galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Tüm planlarımız 3 puan üzerine kurulu. Oyuncularıma da güveniyorum" ifadelerini kullandı.