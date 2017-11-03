 Yiğido’dan gözdağı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Yiğido’dan gözdağı

    Yiğido’dan gözdağı
    SÜPER Lig'in 11. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, rakibine gözdağı verdi. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Samet Aybaba, "Karabük'ün ardından da taraftarımızın önünde Konya'yı da geçip, galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Tüm planlarımız 3 puan üzerine kurulu. Oyuncularıma da güveniyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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