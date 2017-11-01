"Gol atmaya devam edeceğim"
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı forveti Arouna Kone, Türkiye'ye gelirken gol krallığı gibi bir hedefi olmadığını belirterek, "Bugüne kadar 5 gol attım. İnşallah gol atmaya devam edeceğim" dedi.
Sivasspor'un sezon başında İngiltere'nin Everton takımından transfer ettiği Aruona Kone başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Ligde geride kalan 10 haftada 5 gol atarak takımın başarılı performansında önemli bir yere sahip olan Kone, ligin 11. haftasında oynanacakları Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Karabük maçı zor geçti"
Karabükspor maçının çok zor geçtiğini belirten Kone,"Böyle zor bir maç olacağını bekliyorduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Şans bizden yanaydı. Gol de attım. Üç puanı da alabildik. Artık önümüzdeki maça daha iyi çıkmamız lazım. Çünkü içeride oynuyoruz. Konsantre olup kazanmamız lazım" dedi.
"İnşallah gol atmaya devam edeceğim"
Türkiye'ye gelirken gol krallığı gibi bir hedefinin olmadığın ifade eden başarılı forvet, "Bugüne kadar 5 gol attım. İnşallah gol atmaya devam edeceğim. Önemli olan Sivasspor'un ligde kalması, kümede kalması ve bunun için her şeyi yapacağız, mücadele edeceğiz. Ama gol krallığında herhangi bir iddiam yok" diye konuştu.
Konyaspor maçının zor olacağını söyleyen Kone, "İçeride oynuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Milli takım arası öncesi çok önemli galip gelmek inşallah galibiyeti alıp milli takıma gidip, geri dönüşte başka maçlara devam ederiz" şeklinde konuştu.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:47
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
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Hedefi belli değil Hedefi belli değilse rahatça küfür edebilirsiniz. Keyfinden küfür ediyorlar.Valbuena Kayserispor kulübesine bakarak küfrediyor ama hedef yok
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
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Yorum
N0_Name Gs'li olarak diyorum ki TFF derhal Caner'in cezasını silmeli. Yoksa işin içinden çıkamayacak.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
canyavuz muslera yada velbuana hakemin arkasından koşup ısrarla küfür etmiyor.ama canerin ki gerçekten abartılı...
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