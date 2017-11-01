Sivas’ın tecrübeli maestrosu Hakan Arslan, “İlk 10’u hedefliyorduk, üst sıralara yükseldikçe ‘Avrupa neden olmasın’ diye düşünür olduk” diye iddialı konuştu

SÜPER Lig'de mücadele ettiği son 3 sezonda 10. haftalar itibarıyla en başarılı performansını 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle ortaya koyan Sivasspor hedef büyüttü. Karabük deplasmanından da zaferle dönen Yiğido'da 29 yaşındaki orta saha Hakan Arslan, "İyi sonuçlar, seri galibiyetler geldikten sonra ister istemez gözümüzü üst sıralara dikiyoruz. Önceden ligi ilk 10 içerisinde bitirmeyi hedefliyorduk, üst sıralara yükseldikçe 'Avrupa neden olmasın' diye düşünür olduk. Artık bu düşünce doğrultusunda ilerliyoruz. Belki çok iddialı olacak ama farklı şeyler konuşulur oldu. Sonuçta çok güçlü takımlar var ama aldığımız sonuçlardan sonra kendimize güveniyoruz. Hedefsiz olmuyor, hedefi büyütmek gerekiyor" diye konuştu.