 Sivasspor ligde yenilgiyi unuttu – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Sivasspor ligde yenilgiyi unuttu

    Sivasspor ligde yenilgiyi unuttu
    LİGde oynadığı son maçta Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, son 4 maçtaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Antalyaspor'u 3-1 yenerek seriye başlayan Yiğidolar, ligin sonrasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken, ardından Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Öte yandan dünü izinli geçiren kırmızı-beyazlı takım, bugün 17.00'de yapacağı antrenmanla 11. haftada karşılaşacağı Konyaspor mücadelesi hazırlıklarına start verecek.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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