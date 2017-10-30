Yigido’ya yan bakılmıyor
Sivasspor, Karabük’ü de Kone’yle geçerken, dış sahada üst üste 3. zaferinin altına imza atıp yenilmezlik serisini de 4’e çıkardı
AROUNA KONE TUTULMUYOR
SİVASSPOR'A Karabük'te zaferi getiren isim olan yeni transfer Arouna Kone, 10. maçında 5. kez ağları havalandırdı. 33 yaşındaki Fildişili yıldız üst üste 3 deplasman maçında da gol atarken, Osmanlı ve Kasımpaşa mücadelelerinde birer asist de yaptı.
'Oynamadan 3 puan aldık'
SİVASSPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, pozisyona girmeden maçı kazandıklarını ifade etti. Aybaba, "Futbol bu, çok iyi oynadığımız maçları bazen kazanamıyoruz. Çok pozisyon üretmeden, daha iyi oynamamız gerekirken, oynamadan 3 puan aldık" dedi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:40
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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