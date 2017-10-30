Yigido’ya yan bakılmıyor

Lig'de Sivas fırtınası dinmiyor., kötü günler geçiren72'deortasını altıpas içinde kafayla tamamlayanyıldız golcüsüdevirdi. Deplasmanda üst üste 3. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 4 karşılaşmaya yükseltti. Karadeniz ekibi ise kötü gidişatını sürdürüp art arda 2. kez mağlup olurken, 8 puanla düşme potasına indi.SİVASSPOR'A Karabük'te zaferi getiren isim olan yeni transfer Arouna Kone, 10. maçında 5. kez ağları havalandırdı. 33 yaşındaki Fildişili yıldız üst üste 3 deplasman maçında da gol atarken, Osmanlı ve Kasımpaşa mücadelelerinde birer asist de yaptı.SİVASSPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, pozisyona girmeden maçı kazandıklarını ifade etti. Aybaba, "Futbol bu, çok iyi oynadığımız maçları bazen kazanamıyoruz. Çok pozisyon üretmeden, daha iyi oynamamız gerekirken, oynamadan 3 puan aldık" dedi.