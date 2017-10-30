 Yigido’ya yan bakılmıyor – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Yigido’ya yan bakılmıyor

    Yigido’ya yan bakılmıyor

    Sivasspor, Karabük’ü de Kone’yle geçerken, dış sahada üst üste 3. zaferinin altına imza atıp yenilmezlik serisini de 4’e çıkardı

    SÜPER Lig'de Sivas fırtınası dinmiyor. Yiğido, kötü günler geçiren Karabük'ü 72'de Ziya'nın ortasını altıpas içinde kafayla tamamlayan Fildişili yıldız golcüsü Arouna Kone'yle devirdi. Deplasmanda üst üste 3. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 4 karşılaşmaya yükseltti. Karadeniz ekibi ise kötü gidişatını sürdürüp art arda 2. kez mağlup olurken, 8 puanla düşme potasına indi.

    AROUNA KONE TUTULMUYOR
    SİVASSPOR'A Karabük'te zaferi getiren isim olan yeni transfer Arouna Kone, 10. maçında 5. kez ağları havalandırdı. 33 yaşındaki Fildişili yıldız üst üste 3 deplasman maçında da gol atarken, Osmanlı ve Kasımpaşa mücadelelerinde birer asist de yaptı.

    'Oynamadan 3 puan aldık'
    SİVASSPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, pozisyona girmeden maçı kazandıklarını ifade etti. Aybaba, "Futbol bu, çok iyi oynadığımız maçları bazen kazanamıyoruz. Çok pozisyon üretmeden, daha iyi oynamamız gerekirken, oynamadan 3 puan aldık" dedi.


    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:40
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