Aybaba: İyi mücadele ettik ama...

SİVASSPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, kaybedilen 2 puana rağmen futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. İlk 10 dakikadan sonra iyi oynadıklarını belirten Aybaba, "Böyle maçlar dengeli maçlar. Rakip de iyi bir takım. Yakaladığınız pozisyonları gole çevirmeniz lazım. Çevirseydik avantaj yakalayabilirdik, olmadı. Onlar da kaçırdı. Mücadeleden memnunum" dedi.