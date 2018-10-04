Altınordu, turdan ümitli
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    , turdan ümitli

    Altınordu, turdan ümitli

    Altı Takımı Teknik Sorumlusu Ekrem Kahya: "Finlandiya'da şartlar ne olursa olsun turu getirecek skoru yakalayabilecek düzeyde bir ekibiz"

    Altı Takımı Teknik Sorumlusu Ekrem Kahya: "Finlandiya'da şartlar ne olursa olsun turu getirecek skoru yakalayabilecek düzeyde bir ekibiz"

    elemeli birinci tur ilk maçında konuk ettiği Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 1-1 berabere kalan 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik sorumlusu Ekrem Kahya, "Finlandiya'da şartlar ne olursa olsun turu getirecek skoru yakalayabilecek düzeyde bir ekibiz." dedi.

    Kahya, yaptığı açıklamada, zorluk derecesi yüksek bir maçı geride bıraktıklarını, 'deki lig maratonunda böyle zor müsabakalar oynayamadıklarını belirtti.

    UEFA Gençlik Ligi'nin çok tempolu olduğuna işaret eden Kahya, şunları kaydetti:

    "Maç içerisinde bir oyuncuyu kaybetmek, oyunun bütün kaderini etkiliyor. Aykut Çolakoğlu'nun kırmızı kart görmesi bazı oyuncularımızı fiziksel olarak zorladı. Bu durum özellikle son bölümde iyice oyunumuza yansıdı. Helsinki'ye gol atma şansı tanımamalıydık. Skor anlamında memnun olmadığımız bir durum var. Fakat Finlandiya'da şartlar ne olursa olsun turu getirecek skoru yakalayabilecek düzeyde bir ekibiz. Altınordu'nun hedefi, üst düzey maçları her şartta iyi oynayıp kazanmaktır."

    Altınordu, rövanş karşılaşmasını 24 Ekim Çarşamba günü Helsinki'de oynayacak.

    1. 4.10.2018 10:36
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