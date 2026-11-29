Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Maça hızlı başlayan kırmızı-şimşekler, 7'de Sousa'nın pasında Bayo'nun golüyle öne geçti. 21'de Gençler'de Mendes'in frikiği, direğin üstünden az farkla dışarı çıktı. Samsunspor, 26'da farkı ikiye çıkardı. Sekongo'nun pasında Coulibaly, kaleci İrfan Can'ı avladı: 2-0. Karadeniz ekibinin Fildişi Sahilli sağ açığı Coulibaly, 39'da yine sahne aldı. Tomasson'un sol çaprazdan ortasında kaleci İrfan Can'dan seken top, Coulibaly'in önünde kaldı. Yıldız hücumcu da boş ağları havalandırıp ilk yarı skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıda 59'da Salih'in röveşatası kaleci Bilal'den döndü. Dönen topu Mendes ağlara gönderip, skoru 3-1 yaptı. Kalan sürede skoru korumayı başaran Samsunspor, alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım attı. Karadeniz temsilcisi, son 3 karşılaşmada ikinci kez kazanırken, sahasında 2'de 2 yaptı. Geçen hafta sahasında Gaziantep'i mağlup eden Gençlerbirliği ise deplasmanda 5'te sıfır çekti.

COULİBALY RESİTALİ

Gençlerbirliği karşısında kritik bir galibiyet alan Samsunspor'da iki kez ağları sarsan Tanguy Coulibaly, takımını sırtlıyor. 25 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ kanat, 4 gole ulaşırken, kırmızı-beyazlıların en skorer ismi oldu. Coulibaly, yaptığı 2 asistle de takımının toplam 6 golüne direkt etki etti.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Samsunspor teknik direktörü Nenad Bjelica, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu 90 dakikanın sonrasında. Çok mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü direkt olarak rakiplerimizden bir tanesine karşı çok önemli bir galibiyet elde ettik" diye konuştu.

İLK YARIDA KAYBETTİK

Gençlerbirliği'nin Alman teknik direktörü Bernd Storck, maçı ilk yarıda kaybettiklerinin altını çizdi. Storck, "Maçı tamamen ilk yarıda olanlar yüzünden kaybettiğimizi söyleyebilirim. Maç planımız vardı onu ilk yarı neredeyse hiç uygulayamadık. Yarışmacı bir takım gibi değildik" dedi.