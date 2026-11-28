Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 7 puanla 17. sırada bulunuyor.