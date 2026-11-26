Samsunspor basın sözcüsü Suat Çakır, takımın düşme potası içinde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: Gereksiz puanlar kaybettik. Biz önümüzdeki maçlara bakıyoruz artık. Gençlerbirliği karşılaşması bizim adımıza çok önemli. Devre arasında takviyeler de yapılacak. Devre arasına kadar olan süreçte önümüzde 4-5 maç var. Bu maçlardan en az 7 ile 9 puan arasında almak istiyoruz. İnşallah bu puanları alırsak düşme potasının bir tık üstünde olacağız. İkinci devrede de yapacağız transferlerle daha iyi yerlere yükseleceğimizi düşünüyorum."

TFF'YE ŞİKAYET ETTİK

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF, artık konuşmayı engellemeye çalışıyor. Biz Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin'i MHK'ye hem de TFF'ye şikayet ettik. Bunun üzerine gideceğiz. VAR hakemine bir daha maç vermezler diye düşünüyorum. Abdülkerim'in pozisyonunu görmemesi için art niyetli olması gerekiyor" dedi.