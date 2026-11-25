Trendyol Süper Lig'de Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan düşme hattındaki Samsunspor, kritik maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, zorunlu bir durum yaşanmadığı takdirde, son oynanan Galatasaray maçında 2-1'lik mağlubiyete rağmen iyi bir performans sergileyen ilk 11'i koruyacağı öğrenildi. Hırvat teknik adamın, sakatlık gibi zorunlu haller dışında bozmayı düşünmediği Samsunspor'un Galatasaray karşısında 11'i şu isimler oluştu: Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo. Sakatlıktan dönen oyuncuların da katılmasıyla hemen hemen tam kadro çalışma imkanı bulan Bjelica'nın hamle oyuncuları olarak kulübede tuttuğu isimler de takıma güç kattı. Kırmızı-şimşeklerde ilk 11'in dışında kalan kaleci Okan Kocuk, Guarino, Assoumou, Emre Kılınç, Tavsan ve Jarju gibi önemli oyuncular, Gençlerbirliği karşısında forma şansı bekliyor.

Samsunspor, Gençlerbirliği'ni yenerek düşme hattından çıkmak istiyor.