İŞTE O SÖZLERİ

Nenad Bjelica: "Açıkçası takımın gösterdiği performans nedeniyle çok gururluyum. Kazanmak adına elimizden geleni yaptık ama futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Bazen hak etseniz bile kazanamıyorsunuz. Sahada gördüklerimden çok ama çok mutluyum ama böyle bir sonuç bizim adımıza yazık oldu diyebiliriz. Samsun'a 3 puanla dönmek istemiştik."

"VAR NEDEN ÇAĞIRMADI?"

"İyi bir performans gösterdik. Sahada her şeyi ortaya koyduk ancak ne yazık ki pozisyonları değerlendiremedik, son paslarda hatalar yaptık, yanlış kararlar verdik. Takımın performansından memnunum, bu gelecek için bize umut verdi. Galatasaray'ın ilk golünü VAR'ın nasıl verdiğini anlamakta zorluk çekiyorum. İki defa ofsayt pozisyonu vardı. Açıkçası VAR ne yapıyordu, hakemi neden çağırmadı? Onu anlamış değilim." dedi.