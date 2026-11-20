Samsunspor, yarın deplasmanda lider Galatasaray'la oynayacağı kritik maça, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, "Galatasaray'ın son maçlarına baktığımızda Samsunspor seviyesindeki takımlara karşı özellikle çok zorlandıklarını gördük. Rakibi şaşırtmak ve kompakt oynamak istiyoruz. Fırsat yakaladığımızda da kontratağa çıkacağız. Kesinlikle hedefimiz galibiyet olacak" dedi.

KISMEN DEPLASMAN

RAMS Park'ın zemini nedeniyle maçın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olmasına da değinen Hırvat teknik adam, "Rakibimiz de aslında kısmen deplasmanda olacak. Onlar adına da açıkçası bir deplasman sayılabilir. Çünkü 50 binden fazla taraftarın önünde oynamayacaklar. Bizim adımıza bir avantaj olabilir. Çok iyi bir performans göstermek ve rakibimizi de dediğim gibi şaşırtmak istiyoruz. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum açıkçası" diye umut dağıttı.

EKSİKLER, BİZİM İÇİN AVANTAJ

"Galatasaray'da sakat oyuncuların fazla olması, bizim adımıza bir avantaj elbette olabilir. Sonuç olarak çok önemli, çok iyi oyunculardan bahsediyoruz. Özellikle oynamış oldukları son maçlarda çok iyi performans gösteren oyunculardan bahsediyoruz. Ama Galatasaray'a baktığımızda çok geniş bir kadroya sahip bir takımdan bahsediyoruz. Oynayanlar da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır."