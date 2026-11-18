"Bu takımın İstanbul'da mücadelesini vereceğine çok inanıyorum. İsteriz ki bu gençler Galatasaray'ı yensin. Galatasaray'ı yenmek istiyoruz."
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Milli araya Konya galibiyetiyle 8'de sıfırlık tarihi kötü rekoru geride bırakarak giren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Cumartesi günü konuk olacakları lider Galatasaray karşısında umut dağıttı. Başkan Yıldırım, "Kağıt üzerinde bütün futbol camiası Galatasaray'ı favori görüyor. Ancak ben bu takımın İstanbul'da mücadelesini vereceğine inanıyorum. İsteriz ki bu genç çocuklar Galatasaray'ı İstanbul'da yensin. Galatasaray'ı İstanbul'da yenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Takımın yaşadığı sıkıntılara ve kadro yapılanmasına değinen Yüksel Yıldırım, "Gerçekten şimdiki kötü bir takım değil, bu çocuklar 22-23 yaşında. 5 yıllık kontratlar var. 2 sene, 3 sene birbiriyle oynasınlar, göreceksiniz Samsunspor bu ligde efsane olacak" diye iddialı konuştu.