Fatih hazır Celil yok

Milli araya Konyaspor galibiyetiyle girerek moral kazanan Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, deplasmandaki Galatasaray maçı öncesinde takımın durumu hakkında bilgi verdi.
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Milli araya Konyaspor galibiyetiyle girerek moral kazanan Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, deplasmandaki Galatasaray maçı öncesinde takımın durumu hakkında bilgi verdi. Çapa, "Celil Yüksel forma giyemeyecek. Fatih Kaya ise pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak" dedi.