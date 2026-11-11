Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Samsunspor Samsunspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Samsunspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 16:54
Samsunspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor, milli ara nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan idmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, fitness salonunda rejenerasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenmana milli takımlarında olan Strahinja Erakovic ve Logi Tomasson katılamazken, sakatlıkları bulunan Celil Yüksel ve Fatih Kaya da idmanda yer almadı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
A Milli Takım'da sakatlık şoku!
G.Saray'da flaş ayrılık! Ocak ayında...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Başkan Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çevre ve Gazze çağrısı: Bölgeye insani yardımların geçişine acilen izin verilmeli
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da zemin krizi! Başka stat...
Asensio'ya transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Cuesta krizi! G.Saray'da Cuesta krizi! 16:13
G.Saray'da zemin krizi! Başka stat... G.Saray'da zemin krizi! Başka stat... 16:00
La Liga'dan Arda Güler paylaşımı! La Liga'dan Arda Güler paylaşımı! 15:43
G.Saray'da flaş ayrılık! Ocak ayında... G.Saray'da flaş ayrılık! Ocak ayında... 14:15
İspanya Süper Kupası'nın biletleri satışta İspanya Süper Kupası'nın biletleri satışta 13:24
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi 12:56
Daha Eski
Bizim Çocuklar Belçika maçına hazır Bizim Çocuklar Belçika maçına hazır 12:38
CIES açıkladı! Listede Süper Lig'den tek isim CIES açıkladı! Listede Süper Lig'den tek isim 12:09
Paris - Fenerbahçe Tarfin maçı bilgileri Paris - Fenerbahçe Tarfin maçı bilgileri 11:50
Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı 11:40
Buruk'tan derbi öncesi flaş karar! Buruk'tan derbi öncesi flaş karar! 11:29
F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! 11:04