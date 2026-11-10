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Samsunspor umut verdi

Konyaspor galibiyetiyle moral kazanan Samsunspor, milli ara sonrası Galatasaray deplasmanına hazırlanacak.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Samsunspor umut verdi
Konyaspor galibiyetiyle moral kazanan Samsunspor, milli ara sonrası Galatasaray deplasmanına hazırlanacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, verilen 3 günlük iznin ardından çarşamba günü çalışmalara başlayacak. Düşme potasındaki tüm rakiplerinin puansız kapattığı haftada galibiyete ulaşan tek ekip olan Samsunspor, haftayı en kârlı kapatan takım unvanını elde etti. Kendi maçını kazanıp rakiplerinin mağlup olmasıyla üst sıralara tırmanma şansını kuvvetlendiren Samsunspor, gelecek haftalara çok daha güçlü ve umutlu girmeyi başardı.
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