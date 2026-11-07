Varsa yoksa zafer

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kritik Konyaspor maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında galibiyet sözü verdi. Hırvat çalıştırıcı, "Sizlere dürüst olmam gerekirse Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarında aslında ne beraberliği ne de galibiyeti hak ettik diyemem ama Amedspor karşılaşmasında kesinlikle bir puan veya daha fazlasını hak ettiğimizi söyleyebiliriz. O sonucu aslında hak etmemiştik. Şimdi en iyi şekilde takımı Konyaspor karşılaşmasına hazırlamaya çalışıyoruz ve hedefimiz kesinlikle 3 puan olacaktır. O karşılaşmada da ben hoca olarak kesinlikle en iyi ilk 11'in oynayacağını söyleyebilirim" diye umut dağıttı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Bjelica, "Bazen bu tür durumlardan çıkmak için birkaç güne ihtiyacınız olabilir. Bazen bu haftalarda alabilir. Ama doğru yolda, iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim ve eminim takım ilerleyen haftalarda kesinlikle hak ettiği değeri görecektir ve istediği performansı da ortaya koyacaktır. Grup halinde kesinlikle gelişmemiz gerekiyor" dedi.

Devre arasında takıma yapılacak takviyeler hakkında da bilgi veren Nenad Bjelica, "Bazı transferler de elbette yapılabilir ama biz içeride konuşmuş olduğumuz bu görüşmeleri aslında sizinle de paylaşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Hangi pozisyona ne transferler yapacağımızla alakalı konuları aslında dışarıya konuşmak gibi bir düşüncem yok. Ama elbette kulübümüz buna benzer, konuları da zaten içeride görüşüyor ve mutlaka bu transfer döneminde en iyi şekilde geçmeye çalışacaktır" diye konuştu.