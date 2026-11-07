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Anasayfa Samsunspor Samsunspor'da Nenad Bjelica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!

Samsunspor'da Nenad Bjelica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor'un mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 19:15
Samsunspor'da Nenad Bjelica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Bjelica, şunları söyledi:

"Takımımı öncelikle aldıkları galibiyetiyle tebrik ediyorum. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu galibiyeti isteyen biri olarak çok mutluyum. Çok iyi futbol oynadığımız anlar da oldu, iyi oynamadığımız anlarda oldu. İstemiş olduğumuz futbolu ortaya koymadık ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık."

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