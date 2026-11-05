Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır: Çıkışa geçeceğiz

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Konyaspor şu anda ligde bizim üstümüzde bulunan bir takım. Bu nedenle mutlaka galip gelmeliyiz. Başkanımız, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız olarak bunun bilincindeyiz. İnşallah taraftarlarımızın büyük desteğiyle Konyaspor'u yenerek çıkış maçımızı kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. Çakır, "Samsunspor, bu haftadan itibaren güzel günler görecektir. Hocamızın göreve gelişinin üzerinden 3 hafta geçti. Maalesef bu süreçte puan alamadık. Hocamız geçen hafta taktiksel bir değişikliğe gitti. Bu hafta nasıl bir tercih yapacağını bilmiyoruz, onu kendisi değerlendirecektir. İnşallah bu değişiklikleri sahaya yansıtacaktır. Buna inanıyoruz" diye konuştu.

SAMSUN'A MORAL ZİYARETİ

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve gaziler, Samsunspor antrenmanını ziyaret ederek Teknik Direktör Nenad Bjelica, Kaptan Emre Kılınç ve futbolculara başarı diledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyeleri ise Emre Kılınç'a gazilerle alakalı flama hediye etti.