Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Gerekeni yapacağız

Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir deplasmanından 5-2'lik mağlubiyetle dönerek tarihinin en kötü serisine imza atan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Yüksel Yıldırım, "Hatalarımız var ve bunları düzelteceğiz. Eksiklerimizi görüyoruz, gerekli analizleri yapıyoruz ve takımımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte duygusal değil, akılcı kararlar alacağız. Gereken her adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. Devre arasında gereken her hamleyi yapacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.

SAHİP ÇIKMA GÜNÜ

Bu süreçte suçlu aramayı bırakıp, takıma mutlaka sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yüksel Yıldırım, "Bazen büyük kulüplerin karakteri, kazandıkları kupalarla değil, zor günlerde gösterdikleri duruşla ölçülür. Bugün suçlu arama günü değildir. Bugün Samsunspor'a sahip çıkma günüdür. Ben buradayım, yönetim burada, futbolcularımız burada, kaçan yok, saklanan yok. Bu takımı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Ben bu kulübü bir alt lige düşürmek için değil, Avrupa'ya taşımak için geldim ve tüm yatırımları şimdiye kadar hiçbir tereddüt duymadan yaptım. Bugün zor gündeyiz ama kimse merak etmesin, Samsunspor'u düştüğü yerden kaldıracak irade de güç de bizde var" ifadelerini kullandı.