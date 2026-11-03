Samsun rekor kırdı

Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de fırtına gibi esen Samsunspor'da sular durulmuyor... Ligin ilk iki maçında 4 puanı hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, üçüncü haftadaki Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte düşüşe başladı. 30 Ağustos'taki bu mücadeleden sonra dikiş tutturamayan kırmızı-beyazlılar, oynadığı son 8 maçın tamamından yenilgiyle ayrıldı ve kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı. Ağustos'u Fenerbahçe yenilgisiyle kapatan Samsunspor, eylül ayında Kocaelispor, Çorum FK ve Erzurumspor'a mağlup oldu. Milli aradan sonra önce Trabzonspor'a, ardından Kasımpaşa'ya boyun eğen Karadeniz temsilcisi, 9'uncu haftada da Amed'a yenildi. Samsunspor pazar günü ise deplasmanda Başakşehir'de 5 gol yedi. Aldığı kötü sonuçlarla ligin son sıralarına demir atan kırmızıbeyazlılari bu hafta Konyaspor'la karşılaşacak.

Milli ara fayda etmedi.