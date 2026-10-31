Nenad Bjelica: Hedefimiz 3 puan

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "İçinde bulunduğumuz durumun farkındayız. Puana ve puanlara çok fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Başakşehir karşılaşmasına da büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefimiz, İstanbul'dan 3 puan alarak buraya dönmek" dedi. Hırvat çalıştırıcı, "Elimizdeki kadroya göre en iyi sistemi bulmaya çalışıyoruz. 2-3 farklı sistemde oynayabiliriz. Ancak oyuncuların şu anki sisteme de en iyi şekilde adapte olabileceklerinden hiç şüphem yok" diye umut dağıttı.

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM

Oyuncuların performansının en yüksek seviyeye çıkarmaları gerektiğini söyleyen Nenad Bjelica, "Elimizdeki oyunculara yüzde 100 güvendiğimizi söylemem gerekiyor. Onlardaki kaliteyi maksimum seviyede ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde performans göstermelerine yardımcı oluyoruz. Çok iyi seviyede futbol oynayabilecek bir kadroya sahibiz" ifadelerini kullandı.

PFDK, Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya 1 maç ve 100 bin lira, Samsunspor kulübüne ise 280 bin lira ve kısmi tribün kapama cezası verdi.