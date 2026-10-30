Süper Lig'de 7'de sıfır çekerek düşme hattından çıkamayan Samsunspor'da 22 yaşındaki Polonyalı stoperi Igor Drapinski, Başakşehir'e gözdağı verdi. Genç savunmacı, "Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini, zor durumda olduğumuzu da biliyoruz ama yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama hiç kimseden korkmuyoruz. Takım olarak çok fazla çalışmalıyız. Bunları sağlarsak bu durumun üstesinden geliriz. Benim için defansta yapılan formasyon fark etmiyor. Hem iki stoperli hem de üçlü oynadığımız sistemde kendimi rahat hissediyorum. Çok farklı formasyonlarda oynayabilecek oyuncularımız var. Bunlar da rakibi şaşırtabilir diye düşünüyorum" diye umut dağıttı.

Igor Drapinski, bu sezon 2 maçta forma giydi.