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Anasayfa Samsunspor Yeni bir başlangıç

Yeni bir başlangıç

Ligde 7’de sıfır çekerek tarihinin en kötü serisine imza atan Samsun’da Polonyalı stoper Drapinski, Başakşehir maçıyla yeni bir sayfa açacaklarının sözünü verdi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Yeni bir başlangıç

Süper Lig'de 7'de sıfır çekerek düşme hattından çıkamayan Samsunspor'da 22 yaşındaki Polonyalı stoperi Igor Drapinski, Başakşehir'e gözdağı verdi. Genç savunmacı, "Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini, zor durumda olduğumuzu da biliyoruz ama yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama hiç kimseden korkmuyoruz. Takım olarak çok fazla çalışmalıyız. Bunları sağlarsak bu durumun üstesinden geliriz. Benim için defansta yapılan formasyon fark etmiyor. Hem iki stoperli hem de üçlü oynadığımız sistemde kendimi rahat hissediyorum. Çok farklı formasyonlarda oynayabilecek oyuncularımız var. Bunlar da rakibi şaşırtabilir diye düşünüyorum" diye umut dağıttı.

Igor Drapinski, bu sezon 2 maçta forma giydi.

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