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Samsunspor'da çift mesai

Trendyol Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren ve evinde Amed'e yenilerek 7'de sıfır çeken Samsunspor, deplasmandaki Başakşehir maçı hazırlıklarına çift antrenmanla mutlak galibiyet parolasıyla başladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Samsunspor'da çift mesai
Trendyol Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren ve evinde Amed'e yenilerek 7'de sıfır çeken Samsunspor, deplasmandaki Başakşehir maçı hazırlıklarına çift antrenmanla mutlak galibiyet parolasıyla başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışan kırmızı- beyazlılarda sakatlığını atlatan Celil Yüksel de antrenmanda yer aldı. Amed karşılaşmasında kırmızı kart gören Sousa, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Emre Kılınç ve Fatih Kaya'nın durumunun ise maç saatinde netleşeceği belirtildi.
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