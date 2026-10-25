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Anasayfa Samsunspor Samsunspor, TFF'ye çağrıda bulundu

Samsunspor, TFF'ye çağrıda bulundu

Samsunspor, hakem kararlarına sert tepki göstererek TFF'yi göreve çağırdı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 14:48
Samsunspor, TFF'ye çağrıda bulundu

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı maçta hakem kararlarına tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) göreve çağırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Afonso Sousa'nın 37. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında bırakılmasını ve maçın ardından Teknik Direktör Nenad Bjelica'ya kırmızı kart gösterilmesini eleştirerek yaşananların incelenmesini istedi.

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