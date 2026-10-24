Hedef 3 puan

Ligde son 6 maçını kaybeden Samsunspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i yenerek kötü gidişi durdurmak ve 3 puan almak istiyor
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde son 6 maçını kaybeden Karadeniz ekibi, Amedspor Sportif Faaliyetler'i yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor. Samsunspor teknik direktörü Nenad Bjelica, "Bulunduğumuz zor durumdan çıkabilmek için birlik beraberlik göstermemiz gerekiyor. Bu birlik beraberliği gösterirsek bu zor durumdan çıkarız" dedi.