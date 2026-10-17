Yüzler gülüyor

Samsunspor, yeni hocası Bjelica yönetiminde K.Paşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcuların neşeli gözükmesi camiayı sevindirdi
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de yarın deplasmandaki Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile hazırlanan Samsunspor'da futbolcuların antrenmandaki neşeli halleri dikkat çekti. Ligde 5'te sıfır çeken ve Thorsten Fink'le yollarını ayıran kırmızı-şimşekler, Kasımpaşa maçını çıkış maçı olarak görüyor. Bjelica yönetiminde kritik maça hazırlanan futbolcuların ve teknik heyetin neşeli halleri objektiflere yansıdı. Futbolcular, yaptıkları her olumlu hareketin ardından birbirlerini tebrik ederken, bu anlara zaman zaman teknik heyet de katıldı. Karadeniz ekibinde, Celil Yüksel ile Assoumou ve Fatih Kaya'nın sakatlıkları nedeniyle oynayamayacağı öğrenildi.