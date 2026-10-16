Samsunspor'da Nenad Bjelica ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni hocası Nenad Bjelica takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kırmızılı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Göreve dün başlayan teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda top çalma ve 5'e 2 pas organizasyonları yapan futbolcular, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.