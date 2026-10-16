Başaracağız

Samsunspor, Futbol Direktörü Fuat Çapa'nın da katıldığı törenle, Thorsten Fink'in yerine 55 yaşındaki Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'yla sezon sonuna kadar imza attı. Daha önce Trabzonspor'da da görev alan Nenad Bjelica, teknik direktörlük kariyeri boyunca; FK Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, GNK Dinamo Zagreb, 1. FC Union Berlin gibi kulüpleri de çalıştırdı.

GENÇLERİ KAZANDIRACAĞIM

İmza töreninde konuşan Bjelica, "Türkiye'yi, insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Teklif aldığımda tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli potansiyel ve birlikte başaracağımız çok şey olduğuna inanıyorum. Gençlerle çalışmayı, potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım" diye umut dağıttı.