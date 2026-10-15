Samsunspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen başladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Thorsten Fink'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dobrodošao, Nenad! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Teknik direktörlük kariyeri boyunca FK Austria Wien, Spezia Calcio, KKS Lech Poznań, GNK Dinamo Zagreb, Trabzonspor, 1. FC Union Berlin gibi kulüpleri çalıştıran Nenad Bjelica'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.