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Bjelica Samsun'da

Samsunspor, daha önce Trabzonspor'u çalıştıram, Nenad Bjelica'yla anlaştı. Trabzonspor yenilgisi sonrasında Thorsten Fink'le yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar, 55 yaşındaki Hırvat teknik adamla prensip anlaşması yaptığını duyurdu. Bjelica, Nisan- Ekim 2023 arasında Fırtına'da görev yaptı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Bjelica Samsun'da

Karadeniz derbisinde sahasında Trabzonspor yenilgisi sonrasında Thorsten Fink'le yollarını ayıran Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Kırmızı- beyazlılardan yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün (dün) özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" denildi. 55 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye'de daha önce Nisan- Ekim 2023 arası dönemde Trabzonspor'da görev yapmıştı. 16 maçta, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Maç başına 1,5 puan ortalaması yakaladı.

REİS TRABZON'A BJELİCA SAMSUN'A

Hırvat çalıştırıcı, Fırtına'dan ayrıldıktan sonra 27 Kasım 2023'te Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in başına geçti ve 6 Mayıs 2024'te görevinden ayrıldı. Son olarak 26 Eylül 2024 ile 29 Aralık 2024 tarihleri arasında Hırvatistan devi Dinamo Zagreb'de görev yaptı. Bjelica'nın Samsunspor'daki durumunun netleşmesiyle birlikte ilginç bir durum ortaya çıkacak. Trabzonspor'un eski teknik direktörü Bjelica, Samsunspor'da çalışacak. Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis ise şu anda bordo-mavililerde görev yapıyor.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. 2017-2018'de kupayı kazandı. 2019-2020'de de Hırvatistan Süper Kupası şampiyonluğunu tattı.

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