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Anasayfa Samsunspor Samsunspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu!

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu!

Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, teknik direktörlük koltuğu için geçmişte Trabzonspor'u da çalıştıran Nenad Bjelica ile sezon sonuna dek prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 13:54 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 15:35
Samsunspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Thorsten Fink'in ardından teknik direktörlük görevine getireceği ismi belirledi. Karadeniz temsilcisi, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardığını resmen açıkladı.

SAMSUNSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır.

Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TRABZONSPOR'DA 16 MAÇA ÇIKTI

55 yaşındaki Nenad Bjelica, daha önce Nisan-Ekim 2023 döneminde Trabzonspor'u çalıştırmıştı. Bordo-mavili ekipte 16 resmi maçta görev alan Hırvat teknik adam, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti.

SAMSUNSPOR VE TRABZONSPOR ARASINDA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Nenad Bjelica'nın Samsunspor ile anlaşması, iki Karadeniz ekibi arasında dikkat çeken bir teknik direktör bağlantısını da beraberinde getirdi.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Bjelica, Samsunspor'un başına geçmeye hazırlanırken Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis ise şu anda Trabzonspor'da görev yapıyor.

Böylece iki kulübün eski ve mevcut teknik direktörleri üzerinden ilginç bir tablo ortaya çıktı.

İŞTE O AÇIKLAMA

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