Baumgart Samsun’a

Fink'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Samsunspor'da 54 yaşındaki Alman çalıştırıcı Steffen Baumgart gündeme geldi.
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Fink'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Samsunspor'da 54 yaşındaki Alman çalıştırıcı Steffen Baumgart gündeme geldi. Baumgart, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'i çalıştırdı ve 2 Ocak 2025'te başladığı görevinden 11 Nisan 2026'da ayrıldı. Hamburg ve Köln gibi Almanya'nın köklü kulüplerinde de görev aldı.