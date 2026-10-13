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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Samsunspor Thorsten Fink dönemi bitti

Thorsten Fink dönemi bitti

Samsunspor Teknik Direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinin gündeminde Abdullah Avcı ve Polonyalı çalıştırıcı Adrian Siemieniec var.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Thorsten Fink dönemi bitti

Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2025-2026 sezonunda takımın başına geçen Fink, kırmızı beyazlı ekibin başında geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde etmişti. Bu sezon ise 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Fink, Samsunspor kariyerinde 1.48 puan ortalaması yakaladı. Alman çalıştırıcı, son olarak Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda görevinden ayrıldı. Thorsten Fink geçtiğimiz sezon şubat ayında Samsunspor'da Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti. Fink ile istediği başarıyı elde edemeyen Samsunspor yönetimi, tecrübeli hocaya kötü gidişattan dolayı uyarılarda bulunduğu ifade edilmişti. Ancak kırmızı-beyazlı kurmaylar üst üste 5 mağlubiyet alan Alman çalıştırıcı Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

FINK'E TEŞEKKÜR

Kırmızı-beyazlılar, Alman çalıştırıcı için teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verdi. "Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink'e teşekkür ediyoruz. Kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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