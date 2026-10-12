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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Samsunspor Samsunspor'da Thorsten Fink ile yollar ayrıldı!

Samsunspor'da Thorsten Fink ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz ekibinde son olarak teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 13:32 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 15:48
Samsunspor'da Thorsten Fink ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor son olarak sahasında Trabzonspor'a 3-0'lık skorla mağlup olmuştu. Bu maçın ardından oldukça flaş gelişmeler söz konusu.

Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi resmen sona erdi. Karadeniz ekibinden Alman çalıştırıcı için paylaşım geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten "Teşekkürler Thorsten Fink" başlığıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink'e teşekkür ediyoruz. 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birlikteliğimizde UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu birlikte yaşadık. Kulübümüzün Avrupa yolculuğunda kendisinin ve ekibinin sağladığı katkılar her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Thorsten Fink'e saygı ve iyi dileklerimizle veda ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 4 puan toplayabildi.

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