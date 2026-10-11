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Anasayfa Samsunspor Samsunspor'dan sakatlık açıklaması! Fatih Kaya ve Celil Yüksel...

Samsunspor'dan sakatlık açıklaması! Fatih Kaya ve Celil Yüksel...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Trabzonspor maçında sakatlanan Fatih Kaya ve Celil Yüksel'in son durumları açıkladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 16:34
Samsunspor'dan sakatlık açıklaması! Fatih Kaya ve Celil Yüksel...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Trabzonspor müsabakasında Fatih Kaya ve Celil Yüksel'in sakatlandığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Fatih Kaya'nın yaşadığı çarpışma sonrası göğüs bölgesinde ağrı hissettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Fatih Kaya, maçın ardından Medical Park Samsun Hastanesine sevk edilmiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Fatih Kaya'nın sağ 8. kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Celil Yüksel'in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ise sol uyluk arka kas grubunda zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve takip süreçleri sağlık ekibimiz tarafından sürdürülmektedir. Futbolcularımız Fatih Kaya ve Celil Yüksel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

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