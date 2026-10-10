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Anasayfa Samsunspor Bu maç yılın maçı

Bu maç yılın maçı

Samsunspor hocası Fink, Trabzonspor’la bugün evlerinde oynayacakları Karadeniz derbisini ‘yılın maçı’ olarak nitelendirdi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Bu maç yılın maçı

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trabzonspor'un kadro kalitesi olarak kendilerinden yüksek olduğunu ancak derbilerin farklı geçtiğini söyledi. Fink, "Son 2 haftada daha fazla antrenman yapma fırsatı bulduk. Assou mou dışında sakatımız yok. Bu maç bizim için çok önemli. Hatta yılın maçı diyebiliriz. Taraftarlarımız için de öneminin çok büyük olduğunu biliyoruz. Trabzonspor, kadro değeri ve oyuncu kalitesi bakımından kâğıt üzerinde bizden daha iyi olabilir. Ancak derbilerin kuralları farklıdır. Derbiler özeldir ve ona göre oynayacağız" dedi.

TAKIMIMIZA KÜSMEK OLMAZ

Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, Trabzonspor maçı öncesi birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bilen, "Şehrimizin markası ve en büyük sevdamız Samsunspor etrafında her zaman, her daim buluşmalıyız. Bizlere küsebilir, kırılabilir, kızabilirsiniz ama takımımıza küsmek, sevdamıza kırılmak olmaz. Bizler faniyiz, gelip geçiciyiz. Baki olan Samsunspor ve Samsunspor sevdasıdır. Taraftarlarımızı yeniden kol kola girmeye, beyaz sayfalar açıp tribünleri doldurmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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