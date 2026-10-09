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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Samsunspor Varsa yoksa galibiyet

Varsa yoksa galibiyet

Samsunspor’un Gineli golcüsü Bayo, Karadeniz derbisinde yarın evlerinde oynayacakları Trabzonspor maçını taraftarları için kazanmak istediklerini söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
Varsa yoksa galibiyet

Trendyol Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Samsunspor'da 28 yaşındaki Gineli golcü Muhammed Bayo, umut dağıttı. 4'te sıfır çektiklerini hatırlatan tecrübeli yıldız, "Genç bir takımız. Sahada elimizden geleni yapacağız. Bu galibiyeti taraftarımız için çok ama çok istiyoruz. Şimdi birlik beraberlik gösterme zamanı. İnşallah bunu başarabilirsek iyi sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı

Bayo, sakatlığı nedeniyle Samsunspor'da henüz golü bulunmadığına işaret ederek, "Üç ay boyunca oynayamamıştım ama iyi bir mantalite ile geri geldiğimi söylemem gerekiyor. İnşallah takımım da bana gol atma konusunda yardımcı olacaktır. Elbette zor bir dönemden geçerken gol atmak kolay olmuyor, özellikle sonuçlar kötü olduğunda ama inşallah çok fazla çalışıp olabildiğince gol atmaya gayret edeceğim" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE PARLADI

Samsunspor'un yeni transferi Muhammed Bayo, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak Gaziantep FK'de forma giydi. Bayo, toplam 32 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakaların 29'unda Süper Lig sahnesinde yer alan Gineli yıldız, 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ter döktü. Süper Lig'deki 29 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran ve 3 asist yapan tecrübeli golcü, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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