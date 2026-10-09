Thorsten Fink'ten Trabzonspor maçı sözleri!

amsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, 10 Ekim Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi son duruma ilişkin Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un kadro değerinin Samsunspor'dan daha yüksek olduğunu dile getiren Thorsten Fink, "Milli aranın sona ermesi bizim için iyi oldu. Son iki haftada daha fazla antrenman yapma fırsatı bulduk. Bu süreçte çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Antrenmanlarda gösterdiğimiz performansı önümüzdeki haftalarda oynayacağımız maçlara yansıtabilirsek çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Jaures Assoumou dışında tüm oyuncularımız sakatlıklarını atlattı. Onun da yaklaşık bir hafta daha zamana ihtiyacı var. Sakat oyuncularımızın takıma dönmesiyle birlikte geniş bir kadroya sahip olduk. Bu durum 11'i belirlemeyi ve kadro tercihlerini zorlaştırsa da artık kulübeye baktığımda daha fazla seçeneğimin olması beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"YENİ BİR YAPILANMA İÇERİSİNDEYİZ VE GENÇ BİR TAKIMA SAHİBİZ"

Oyuncuları geliştirerek takım içerisindeki uyumu artırmak istediğini belirten Thorsten Fink, "Önceki haftalarda arkaya dönüp baktığımda oyuna alabilecek oyuncu yokken bu maçta birçok opsiyonumun olması beni çok mutlu ediyor. Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Hatta yılın maçı diyebiliriz. Taraftarlarımız için de bu maçın öneminin çok büyük olduğunu biliyoruz. Trabzonspor, kadro değeri ve oyuncu kalitesi bakımından kağıt üzerinde bizden daha iyi olabilir. Ancak derbilerin kuralları farklıdır. Derbiler özeldir ve biz de karşılaşmanın önemini biliyor ve ona göre oynayacağız. Transfer döneminde 14 oyuncumuzu kaybettik. Sezon öncesinde de 6 oyuncumuzu kaybettiğimiz için bu isimleri sezon boyunca kullanamadık. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz ve genç bir takıma sahibiz. Oyuncularımızı geliştirmek, takım içerisindeki uyumu artırmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yarın bir derbi oynayacağımızın farkındayız ve bu karşılaşma hakkında olumlu düşüncelere sahibim. Taraftarlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Onların desteğiyle 12'nci adamımızı arkamızda hissetmeliyiz. Taraftarlarımız olmadan bu maçı kazanamayız diyebilirim. Ancak onların desteğiyle kazanmak için büyük bir fırsatımız olacak. Sahadaki ve sonradan oyuna girecek tüm oyuncularımızın yüzde 100'ünü vereceğine inanıyorum. Bunu kendileri, aileleri, kulübümüz, takımımız ve taraftarlarımız için yapacaklar. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz ve birbirimize güveniyoruz. Gelecekte çok daha iyi işler yapabileceğimize inanıyorum. Kaliteli oyuncularımız, iyi bir çalışma disiplinimiz ve takım içerisinde güçlü ilişkilerimiz var. Veriler açısından da doğru işler yaptığımızı söyleyebilirim. Artık bunları yarından itibaren, hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada sahaya yansıtma zamanı" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZE İNANIYORUZ VE RAKİBİMİZİ ANALİZ ETTİK"

Trabzonspor'un çok güçlü bir takım olduğunu ifade eden Fink, "Rakibimizin ilk 15 dakika anlamında çok güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Çok güçlü oyuncuları var. Özellikle Mohamed Salah'ı transfer ettikten sonra hücum gücünü daha da artırdılar. Salah çok gol atan, kontra ataklarda etkili olan bir oyuncu. Ancak yalnızca kontra ataklarda değil, topla oynadıklarında da alan ve zaman verdiğinizde tehlikeli olabilirler. İlk dakikadan itibaren sahada konsantre olmamız, odaklanmamız ve konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor. Onlara bizim de burada olduğumuzu, iyi oyunculara ve çok iyi taraftarlara sahip olduğumuzu göstermeliyiz. Kendimize inanıyoruz ve rakibimizi analiz ettik. Kadro değeri bizden yukarıda ancak bir hoca olarak tecrübelerime dayanarak derbinin özel kuralları vardır. Kafamızın net, kalbimizin heyecanla atması gerekiyor. Başta sakin kalmamız gerekiyor. Rakibimiz deplasman maçlarından galip ayrılmadı. Biz de bu avantajı kendi evimizde alacağımız galibiyetle değerlendirmek istiyoruz. Güzel bir karşılaşma oynayacağız. Bazen iyi, bazen kötü oynarsınız. Bazen hakem kararıyla galip gelir ya da kaybedersiniz ama ne olursa olsun o gün o karşılaşmada sahada en iyi performansı göstermeniz, her şeyi ortaya koymanız gerekiyor. Yarın sahada görmek istediğim, kendi oyun stilimizi sahaya yansıtmak olacak" dedi.

Fink, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Hem futbolcular hem de çalışanlar ayrılmak istiyorlarsa, başka bir takıma gitmek istiyorlarsa elbette gidebilirler. Atletik performans hocamız, iyi bir hocamız burada görev yapıyor. Birkaç arkadaşımız daha burada görev yapıyor. Hepsi takımın faydası için çalışıyor. Bir insan ayrılmak istiyorsa gitmesine müsaade etmelisiniz. Fatih Yıldız'a yarın için değil, diğer karşılaşmalar için en iyi dileklerimi gönderiyorum."