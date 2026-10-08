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Başkan Yüksel Yıldırım endişeli

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor derbisi öncesinde Samsun’un yerel gazetesi Hedef Halk’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Başkan Yüksel Yıldırım endişeli
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor derbisi öncesinde Samsun'un yerel gazetesi Hedef Halk'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karadeniz derbisinin zorlu geçeceğini belirten Yıldırım, taraftar gruplarında yaşanan gelişmelerin tribünlere yansıyabileceğini ifade etti. Başkan Yıldırım, "Zaten takım olarak Trabzonspor takımı geçen sene bizi 3-0 yenmişti. Bu seneki takım, geçen seneki takımın çok daha üstünde bir takım. Bir de üstüne Thomas Reis ve Fatih Yıldız orada. Bizim oyun sistemimizi biliyorlar, neyin nasıl yapılacağını. Adamlar avantajlı, yapacak bir şey yok" dedi. Taraftar gruplarıyla yaşanan sorunlarla ilgili olarak da Yıldırım, "Biz hafta sonu göreceğiz. Zorlu Karadeniz derbisi oynanacak ama tribünlerde biz şimdiden mağlup gözüküyoruz. Taraftar gruplarının almış olduğu fevri karardan sonra Trabzon taraftarı da gelir, bize ders verir" diye konuştu.
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