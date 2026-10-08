Ayağa kalkacağız

Süper Lig'e kötü başlayan ve milli araya 4'te sıfırla giren Samsunspor, Cumartesi günü formunun zirvesindeki Trabzonspor'la oynayacağı kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kırmızı-şimşeklerin 32 yaşındaki tecrübeli kaptanı Emre Kılınç, taraftarların desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar hepsi farkındalar bu maçın camia için, taraftarımız için ne anlama geldiğinin. Derbi oynayacağız. Çok önemli bir maç, belki de ayağa kalkacağımız maç olacak" dedi.

"TEK YUMRUK OLACAĞIZ"

Samsunspor'un en büyük gücünün kırmızı-beyazlı taraftarlar olduğunu belirten Emre Kılınç, "O yüzden hepinize ihtiyacımız var. Bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Biz sahada ne kadar olursa olsun siz olmadan hiçbir şey anlam ifade etmiyor. İnşallah cumartesi günü de tek yumruk olup maçı kazanacağız" ifadelerini kullanan deneyimli hücumcu, kırmızı-beyazlı taraftarların desteğinin Karadeniz derbisinde Trabzonspor'la oynayacakları kritik maçta, sahadaki mücadeleye büyük bir güç katacağını söyledi.

Samsunspor, Trabzonspor maçını kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor.